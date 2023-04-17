السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم

تجددت الاشتباكات العنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم وسط استخدام مكثف لسلاح الطيران الذي شن غارات متلاحقة على مواقع قوات الدعم السريع.

تجددت الاشتباكات العنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم وسط استخدام مكثف لسلاح الطيران الذي شن غارات متلاحقة على مواقع قوات الدعم السريع.

وتناقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتحليق مقاتلات ومروحيات في سماء الخرطوم.

كما سمع دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة.

واندلعت اشتباكات أمس الأول السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.