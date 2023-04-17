ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم

السودان
السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجددت الاشتباكات العنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم وسط استخدام مكثف لسلاح الطيران الذي شن غارات متلاحقة على مواقع قوات الدعم السريع.

تجددت الاشتباكات العنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في العاصمة السودانية الخرطوم وسط استخدام مكثف لسلاح الطيران الذي شن غارات متلاحقة على مواقع قوات الدعم السريع.

وتناقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتحليق مقاتلات ومروحيات في سماء الخرطوم.

كما سمع دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة.

واندلعت اشتباكات أمس الأول السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد خلافات كبيرة حول دمج قوات الدعم في القوات المسلحة، في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني في السودان.

الاشتباكات الخرطوم الدعم السريع