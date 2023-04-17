رغم قرار إيقافه 12 مباراة.. كهربا في معسكر الأهلي لمواجهة سموحة

تواجد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر الفريق في الإسكندرية حاليا استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري.

وجاء تواجد كهربا رغم قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه 12 مباراة وغرامة مليون جنية بسبب أزمة مباراة السوبر أمام الزمالك.

وسافر محمود كهربا مع الفريق الي الإسكندرية رغم قرار الإيقاف.

وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم الأحد، عقوبات ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، ومرتضى منصور رئيس الزمالك.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا رسميا، قالت فيه إن لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، بحثت الشكوي المقدمة من الأهلي ضد رئيس الزمالك لسبه محمود كهربا، وشكوي مرتضى منصور ضد كهربا لسبه جماهير الزمالك.

وقررت اللجنة تغريم مرتضى منصور 300 ألف جنيه تسدد خلال شهر، مع حرمانه من دخول الملاعب لمدة شهرين في المسابقات التي يشارك بها الزمالك، مع تحذيره بخطاب رسمي من العودة لمثل هذا السلوك.

وأصدرت اللجنة قرارا معاقبة كهربا بالإيقاف 12 مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، مع غرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر.

وحذرت لجنة الانضباط، النادي الأهلي من تكرار قيام جماهيره باستخدام عبارات أو إشارات فيها إخلال بالقيم والأخلاق والقواعد الرياضية، مع تغريمه 200 ألف جنيه تسدد خلال شهر.