تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور وبشكتاش بالدوري التركي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة طرابزون سبور وبشكتاش، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب شينول جونيش ستاديوم، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري التركي.

وحاول لاعبو فريق طرابزون سبور كثيرا على مرمى بشكتاش ولكن لم تترجم محاولتهم إلى أهداف، وظلت المباراة سجالا بين الفريقين.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه بديلاً في المباراة مع فريقه طرابزون سبور بعد غيابه لفترة طويلة للإصابة.

وبهذا التعادل، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 45 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي فيما رفع بشكتاش رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثالث.