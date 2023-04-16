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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بالمستشفى الجامعي

مستشفى بنها الجامعي
مستشفى بنها الجامعي
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أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى وحسن سير العمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ومدير الإدارة الهندسية لمستشفيات جامعة بنها.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير الخاصة بوحدة رعاية قسطرة القلب، ومستشفى الجراحة.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل بالمستشفى الجامعي وتطوير الأداء ومتابعة أعمال التطوير بها من أجل تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى من أهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية وزيادة القدرة الاستيعابية لها يأتي وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التي تعتبر قاطرة الخدمة الطبية.

مستشفى جامعة بنها

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