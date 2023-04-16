باكستان: مقتل وإصابة 854 شخصا جراء الهجمات الإرهابية خلال الربع الأول من العام الجاري

الأحد 16/أبريل/2023 - 12:48 م

أعلنت باكستان، اليوم /الأحد/، مقتل وإصابة ما لا يقل عن 854 شخصا في هجمات إرهابية شنها مسلحون خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو عدد يمثل نصف ما شهدته البلاد خلال العام الماضي بأكمله.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن تقرير أعده مركز البحوث والدراسات الأمنية: إن عدد القتلى بلغ 358 وعدد الجرحى 496؛ جراء ما يصل إلى 219 عملية إرهابية وعمليات مكافحة إرهابية خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي.

وذكر التقرير أن شهر يناير 2023 كان الأكثر دموية لقوات الأمن منذ عقد حيث بلغ عدد القتلى 111، ليسجل ثاني أكبر شهر لعدد القتلى من أفراد الأمن بعد يوليو 2014 مع 118 حالة وفاة.

ومع ذلك، انخفض عدد القتلى المدنيين بسبب العنف بأكثر من النصف إلى 63 في الربع الأول مقارنة بـ 136 في العام الماضي.