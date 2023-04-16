للأسبوع الثالث على التوالي.. "تحيا مصر" ينظم معارض دكان الفرحة لتوفير ملابس العيد

نظم صندوق تحيا مصر معارض دكان الفرحة، لتوفير ملابس العيد للأسر الأولى بالرعاية وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ضمن أكبر حملة كساء ينفذها الصندوق وتستهدف مليون مواطن مستحق، ممن أعدت لهم دراسة حالة اجتماعية، بالشراكة مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية تزامنا مع شهر رمضان المعظم وعيد القيامة المجيد.



من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق نظم معرض دكان الفرحة على مدار اليومين الماضيين بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع جمعية نداء الخير، مضيفا أن المعرض وفّر 10000 قطعة ملابس لنحو 1000 أسرة مستحقة، فضلا عن 250 بطانية و4000 قطعة مفروشات و6000 لعبة أطفال و3000 قطعة أدوات مكتبية لتلاميذ المراحل التعليمية المختلفة.



وأوضح عبد الفتاح أن معارض الحملة مستمرة في عملها طوال الشهر الكريم في محافظات قبلي وبحري، وعقب عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الحملة تستهدف توزيع 2 مليون قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية وطلبة الجامعات المعد لهم دراسة حالة اجتماعية.

وأشار إلى أن الصندوق يسعى لإدخال روح البهجة والسعادة على الأسر المستهدفة من خلال حزمة متكاملة من أنشطة الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان المعظم، لافتا إلى أن الصندوق ينفذ حملة أبواب الخير لإفطار الصائمين والتي تستهدف 2 مليون صائم من خلال توفير الوجبات الساخنة يوميا بجانب الخضروات والفاكهة والألبان والعصائر عبر شراكة استراتيجية مع عدد من البنوك ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

ولفت المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الفترة الماضية شهدت تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون والأقصر وكفر الشيخ، فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من 1.5 مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 500 ألف مواطن.

