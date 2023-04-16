تسجيل هزة أرضية في ولاية مانيبور الهندية

الأحد 16/أبريل/2023 - 09:20 ص

أعلن المركز القومى الهندى لعلوم الزلازل، أنه تم تسجيل هزة أرضية صباح اليوم الأحد فى ولاية مانيبور الواقعة شمال شرق الهند.

وذكر المركز الهندى فى معرض تغريدة له على موقع التدوين المصغر / تويتر / فيما يتعلق بهذا الشأن اليوم أنه تم رصد هذه الهزة فى شمال غرب منطقة " بيشنابور " الكائنة بولاية مانيبور، فى الساعة السابعة و22 دقيقة صباح اليوم وأن شدة هذه الهزة بلغت 6ر3 درجة بمقياس ريختر.

وأضاف أنه تم رصد الهزة عند خط عرض 84ر24 درجة وخط طول 69ر93 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 24 كيلومترا شمال غرب منطقة بيشنابور.

ومع ذلك، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذه الهزة.

وأشار المركز القومى الهندى لعلوم الزلازل إلى أن هذه المنطقة كانت قد تعرضت لزلزال شدته 8ر4 درجة بمقياس ريختر فى وقت سابق خلال شهر يناير الماضى.