أمريكا تبدأ في بناء سفارة جديدة لها في هانوي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /السبت/ بدء بناء سفارة جديدة لها في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنه كدليل على الالتزام الدائم بالعلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام خلال الذكرى العاشرة للشراكة الشاملة احتفل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والسفير الأمريكي في فيتنام ووزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون ومسؤولون أمريكيون وفيتناميون آخرون بإنشاء نجمع جديد لسفارة الولايات المتحدة في هانوي في 15 أبريل.

وتابع البيان ان تصميم السفارة يتضمن المناظر الطبيعية الحضرية الحديثة والجمال الطبيعي لهانوي ويتضمن أحدث ميزات التصميم المستدام. والمستوحي من حقول الأرز التي تحيط بالمنطقة،

وتم تطبيق أسلوب المناظر الطبيعية المتدرجة للتخفيف من شدة مياه الأمطار، وجميع الهياكل الرئيسية مرتفعة بمقدار متر واحد فوق مستوى الفيضان المتوقع.

وسيتم استخدام المواد المستدامة ذات المحتوى المعاد تدويره بشكل كبير، ومستويات الكربون المنخفضة، والمستويات المنخفضة من المركبات العضوية المتطايرة لضمان تصميم داخلي صحي وموفر للطاقة.

ومن المتوقع استثمار ما يقرب من 350 مليون دولار داخل الاقتصاد المحلي طوال فترة المشروع.