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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان: قوات الدعم السريع خططت لتنفيذ عدة محاولات اغتيال

البرهان
البرهان
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اتهم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، قوات الدعم السريع بأنها خططت اليوم السبت لتنفيذ عدة محاولات اغتيال.

وأوردت قناة "الحدث" عن رئيس مجلس السيادة بالسودان أن "المتمردين يخططون لشن هجومهم بهدف الاستيلاء على مقرات الجيش وعدد من المناطق الحيوية بالخرطوم وتنفيذ محاولات اغتيال".

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان قوات الدعم السريع محاولات اغتيال