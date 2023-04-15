أمن الغربية ينجح في كشف غموض العثور علي جثة مسن علي حافة مصرف بالمحلة

تمكنت مباحث مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من كشف ملابسات العثور على جثة مسن على حافة أحد المصارف المائية بدائرة مركز المحلة ،وبه طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بدافع السرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارا بالعثور على جثة مسن على حافة أحد المصارف المائية بدائرة مركز المحلة ،وبه طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم وجرح قطعي بالرقبة، وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية تشكيل فريق بحث جنائي، ضم العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة لكشف عن ملابسات العثور على الجثة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.

وبالفحص تبين، أن الجثة لشخص يدعي "صلاح ب"، يبلغ من العمر 59 عامًا، ومقيم بقرية السجاعية بدائرة مركز المحلة ،وتم إيداع جثمانه بالمشرحة تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن وتبين أن وراء الواقعة عاطل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر بإستدراجه للمجنى عليه بالطريق محل العثور وإستغل خلوه من المارة وقام بالتعدى عليه بطعنات نافذة مما أودى بحياته .