الكهرباء: فرق طوارئ وأطقم تدخل سريع خلال إجازات الأعياد

أعلنت وزارة الكهرباء الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين متطلبات المواطنين وخطط التنمية من الكهرباء خلال شهور الصيف والأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، مضيفة أن معدلات الأعطال المسجلة فى الشبكة القومية على مستوى الجمهورية هى الأقل وتماثل المعدلات العالمية وأن أعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة لتحويلها إلى شبكة ذكية وحديثة تناسب مشروعات الربط الدولية.

ويذكر أن كل شركات الكهرباء الـ16 بدأت بالفعل وضع خطط مواجهة ارتفاع الأحمال المرتقب خلال الفترة المقبلة، والذى يتزامن معه ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وأيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل خلال الإجازات لكافة العاملين الذين يتطلب العمل تواجدهم خاصة الفنيين والمهندسين وقيادات الشركات وفرق الإصلاح والأعطال للوقوف على راحة المواطنين ومواجهة حالات الطوارئ والحد من الأعطال وانقطاعات التيار.

وأوضح المهندس حسام عفيفى رئيس شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة، أنه تم إعداد فرق الطوارئ وأطقم التدخل السريع ووقف الإجازات بينهم لحين انتهاء فترات الإجازات بعد أن تم تدعيم كافة مكونات الشبكة وأن برامج العمل تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد مرات الانقطاع والارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدى المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة ومواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة

وأن الموازنة القادمة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبة الفقد إلى 17% من خلال تحسين مستوى إداء الشبكة وإحلال وتجديد المهمات المتهلكة وتنفيذ خطة التوسعات للحفاظ على نسبة التحميل للمحولات والمغذيات والاستمرار في تركيب المكثفات وتغيير التالف منها خاصه لدى كبار المشتركين اعاده تدوير المحولات التي يقل او يزيد تحميلها على الحمل الامثل والاهتمام باتزان الاحمال ومعالجه النقاط الساخنه وتنفيذ برامج الصيانه الدوريه

وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ 48 مشروعا لتطوير الطرق والمحاور والإسكان الاجتماعى بمحافظتى القاهرة والقليوبية بتكلفة 863 مليون جنية وتنفيذ كافة الأعمال لتيسير تنفيذ المشروعات القومية خاصة الطرق والكبارى ومترو الأنفاق والمونوريل وأن قطاع الكهرباء ينفذ مشروع تجريبي لإنشاء شبكة ذكية متكاملة بمناطق شمال القاهرة لخفض الفقد في الطاقه وتقليل الانبعاثات الحراريه وثاني أكسيد الكربون وتحسين أداء الشبكة الكهربائية ويتضمن تطوير نظام التحكم في شبكة التوزيع، بالإضافة إلى تركيب 490 ألف عداد ذكي تخدم مناطق الحلميه والمطريه والمرج والسلام

وأشار «عفيفي» إلى أنه تم تخصيص استثمارات بقيمه مليار و 321 مليون جنيه لتطوير وتحديث شبكات كهرباء المناطق الواقعة نطاق شركة توزيع كهرباء شمال القاهرة خلال العام المالي القادم 2023 و 2024 بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذية الكهربائية وأنه من المستهدف ارتفاع الحمل الاقصى للاستهلاك ليصل الى 4735 ميجا وات بزياده قدرها 280 ميجا وات بنسبه 4.6% عن الفعلي للعام 2021 / 2022 والتي بلغت 4527 ميجا وات بزياده قدرها 93 ميجا وبنسبه 2% عن العام المالي السابق

مشيرا إلى أنه سيتم الالتزام ببرامج معايرة عدادات كبار المشتركين ومراجعة عدادات الطاقة مع المحطات والتأكد من سلامتها و تكثيف أعمال الضبطية القضائية في المناطق الاكثر فقدا بالتنسيق مع شرطه الكهرباء والاستمرار في المسح الدوري الأنشطة المختلفة لخفض نسبه المغلق ومتابعه تقييم اعمال الكشف من خلال شركه شعاع لزياده نسبه المقروء من العدادات والعمل على مراجعه العدادات مسبوقه الدفع من خلال كروت تجميع القراءات واستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقه الدفع خاصه التي لم يتم شحنها بشكل دوري لاكثر من مره وتكثيف اعمال لجان التفتيش الفني والتجاري والمتابعه الماليه والتجاريه والعمل على سرعه تركيب العدادات للمقايسات وتغيير العدادات المعطله والعمل على سرعه الانتهاء من تركيب العدادات الكوديه والقضاء على قوائم الانتظار

أوضح رئيس الشركة إجراءات تحسين مؤشر الاستمرارية جودة تغذية الكهربائية لتقدير زمن وعدد مرات انقطاع التيار من خلال الالتزام بالخطة الاستثمارية التي تتضمن توسيع وتجديد الشبكات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والوصول إلى الأحمال المناسبة لجميع المهمات وتغيير وتجديد مهمات المتهالكة من لوحات توزيع وغيرها واكشاك وكابلات ومحولات توزيع ولوحات حلقة وصناديق توزيع والالتزام ببرامج الصيانة لتقليل زمن الانقطاعات غير المبرمجة وتوزيع وتمركز سيارات التشغيل ومواجهة الطوارئ على النطاق الجغرافي لتقليل زمن المناورات والانقطاعات

جدير بالذكر، أنه سيتم عقد غرفة عمليات بمقر الوزارة خلال العيد بالتعاون مع جميع المحافظات لمتابعة الأعطال، وتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع أي أعطال، وتخصيص خط اتصال 121 لتلقي أي شكاوى في الأعطال على مستوى الجمهورية على مدار 24 ساعة.