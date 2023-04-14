نجلاء بودن تستعرض ملف الهجرة وآخر إحصائيات توافد المهاجرين الشرعيين لتونس

استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان ملف الهجرة وآخر الإحصائيات الخاصة بتواصل توافد المهاجرين غير الشرعيين إلى تونس.

جاء ذلك خلال جلسة العمل الوزارية التي عقدتها اليوم الجمعة بحضور الهلال الأحمر التونسي والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتطرقت رئيسة الحكومة إلى الأحداث التي شهدها محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى أبرز نتائج المسح الوطني حول الهجرة الدولية الذي أعده المرصد الوطني للهجرة، وتقديم تجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص في مجال مرافقة ضحايا الإتجار بالأشخاص نحو الإدماج أو إعادة الإدماج.

في سياق آخر، تابع المجلس مدى تقدم تنفيذ مشروع إرساء التأشيرة الإلكترونية وتنقيح النصوص القانونية المتصلة.