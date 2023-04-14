أدعية يوم 23 رمضان.. "اللهم اجعلنا من عبادك المتقين"

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر التى يقوم الناس فيها بالعبادة والتقرب إلى الله، ومن أهم أنواع العبادة في هذا الشهر هو الدعاء، فالدعاء هو السلاح الأقوى الذي يستخدمه المؤمن للتواصل مع الله، وهو وسيلة للتضرع إليه، والاستجابة لحاجات الإنسان وتحقيق أمانيه.
فالله عز وجل فتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك يجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستغل هذه الفرصة العظيمة لطلب المغفرة والعتق من النار وتحقيق الأماني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم وأهمية الدعاء فيه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء في رمضان يعتبر عبادة مضاعفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وهذا يعني أن الدعاء عند الإفطار في رمضان يُستجاب له بإذن الله.
أدعية يوم 23 رمضان
- اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان أن تتقبل منا الصيام والقيام والتلاوة والدعاء، وأن تجعلنا من المقبولين والمغفور لهم، وأن تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا وتعتق رقابنا من النار، وتدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
- اللهم إنا نسألك أن تزيدنا في الإيمان والتقوى واليقين، وأن تعيننا على طاعتك وعلى العمل الصالح في هذه الليلة المباركة وفي كل أيام حياتنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونسألك العفو والعافية والمغفرة والرضوان، ونسألك الثبات على الحق والصواب في كل أمورنا.
- اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر المبارك شهراً مباركاً علينا وعلى جميع المسلمين، وأن تجعل فيه الخير والبركة والرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن تجعل فيه الفرج والنصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين.
- اللهم يا رب العالمين، اجعل هذا الشهر المبارك شهر تغيير لحالنا وحال المسلمين، واجعل فيه خيرًا كثيرًا، ورحمة ومغفرة وعتقًا من النار، وبشرنا بالجنة يا رب العالمين.
- اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وزدنا في الإيمان واليقين، واجعلنا ممن يستغفرك ويتوب إليك في هذا الشهر المبارك.
- اللهم اجعلنا من المتحابين فيك والمتلاقين على حبك، واجمعنا في جنتك يوم القيامة، وارحمنا يوم تقوم الساعة.
- اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن تجنبنا كل سوء ومكروه، وأن تمن علينا بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار.
- اللهم إنا نسألك العلم النافع، والرزق الحلال، والصحة والعافية، وأن تجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن تجعلنا من الذين يعملون بما يقولون، وأن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين.