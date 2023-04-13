ads
الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غياب 6 نجوم عن بيراميدز في رحلة أسوان

عبدالله السعيد قائد
عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يعانى فريق نادي بيراميدز من الغيابات في مباراة أسوان في الدوري الممتاز بسبب الإصابات التي يعاني منها عدد من لاعبي الفريق.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في التاسعة والربع من مساء الجمعة على استاد أسوان في إطار لقاءات الجولة ٢٥ من بطولة الدوري.

ويغيب عن اللقاء:

عبد الله السعيد .. بسبب إصابته بجزع في الركبة من الدرجة الثانية وتأكد غيابه لقرابة شهرين عن الملاعب.

أسامة جلال .. بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة وتأكد غيابه لقرابة ٣ أشهر.

أحمد سامي .. بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية وتأكد غيابه قرابة أسبوعين

علي جبر .. بسبب معاناته من التواء في مفصل القدم وحاجته لأسبوع إضافي

رمضان صبحي .. بسبب معاناته من الإجهاد وحاجته لأسبوع إضافي

فخر الدين بن يوسف .. بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة وغيابه لقرابة أسبوعين

بيراميدز واسوان الدوري الممتاز رمضان صبحي