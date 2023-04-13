850 مترا مربعا لإنشاء مبنى إدارة المرور في محافظة دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط زيارة ميدانية إلى مبنى إدارة المرور بمنطقة شطا والذى يجرى استكمال الأعمال الإنشائية به على مساحة ٨٥٠ متر من خلال مديرية الاسكان بدمياط.



تفقدت " المحافظ " المبنى للوقوف على نسب التنفيذ به ، ليشمل أقسام العمل الادارى ووفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة ، مؤكدة على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من جميع الأعمال به خلال الشهرذ القادم ، لتبدأ أعمال التجهيز والتشغيل ..

وأكدت " محافظ دمياط " أن المحافظة حرصت على وضع خطة محددة لاستكمال المبنى ،مؤكدة أيضًا على متابعة أعمال التنفيذ بشكل دورى.

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم، الدكتور اسماعيل يوسف وكيل وزارة المالية ومدير المديرية المالية بدمياط، بعد تسلمه مهام عمله بالمحافظة، حيث أعربت " المحافظ " عن خالص امنياتها له بلتوفيق والسداد فى مهمته الجديدة ...

وخلال اللقاء الذى حضره اللواء محمد همام سكرتيرعام المحافظة، بحثت " المحافظ " مع مدير المديرية عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين ، علاوة على مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة حاليًا فى إطار عمل الجانبين ...

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على أهمية التواصل المستمر بين الجانبين و تعزيز اواصر العمل المشترك بما يدعم خطة العمل.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال منظومة النظافة بمدينة دمياط وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية و نواب رئيس الوحدة المحلية ومديرى ادارت المركبات والشئون المالية وشئون البيئة بديوان عام المحافظة .