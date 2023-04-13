أدعية اليوم الـ22 من رمضان.. "اللهم بلغنا ليلة القدر"

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر التى يقوم الناس فيها بالعبادة والتقرب إلى الله، ومن أهم أنواع العبادة في هذا الشهر هو الدعاء، فالدعاء هو السلاح الأقوى الذي يستخدمه المؤمن للتواصل مع الله، وهو وسيلة للتضرع إليه، والاستجابة لحاجات الإنسان وتحقيق أمانيه.
فالله عز وجل فتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك يجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستغل هذه الفرصة العظيمة لطلب المغفرة والعتق من النار وتحقيق الأماني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم وأهمية الدعاء فيه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء في رمضان يعتبر عبادة مضاعفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وهذا يعني أن الدعاء عند الإفطار في رمضان يُستجاب له بإذن الله.
أدعية يوم 22 رمضان
- اللهم بلّغنا ليلة القدر، واغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأعنا على الاستغفار والتوبة والإخلاص، واجعلنا من المقربين إليك يا رب العالمين.
- اللهم اجعل هذا الشهر المبارك شهر خير وبركة ورحمة على المسلمين في كل مكان، ووحد صفوفهم وألف بين قلوبهم، وأعنهم على العمل الصالح وترك المحرمات، واجعله شهر نزول الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وتقبل منا صالح الأعمال، وارزقنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، وبارك لنا فيما رزقتنا، ولا تحرمنا من بركته، واجعلها أموالا نافعة فيما تحبه وترضاه، وأعنا على الإنفاق في سبيل الله وليلة القدر، وارزقنا البر والتقوى والحسنة الثواب في الدنيا والآخرة.
- اللهم يا رحمن يا رحيم، ارحمنا واغفر لنا وتب علينا، واهدنا وثبتنا على الصراط المستقيم، واجعلنا من الذين يحبونك ويحبون رسولك، ويتبعون الهدى النبوي، ويحذرون الشرك والبدع والمعاصي، وتوفنا على الإيمان والسنة والطاعة، واجعل حياتنا خيرا لنا وللمسلمين، وموتنا رحمة ومغفرة وعتقا من النار، ولا تجعلنا من الخاسرين يا رب العالمين. اللهم آمين.