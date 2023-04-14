كيف تخيل الذكاء الاصطناعي أثرياء العالم إذا ولدوا فقراء.. صور

أعاد فنان رقمي، تصور أشهر المليارديرات في العالم إذا ولدوا فقراء، من خلال برامج الذكاء الاصطناعي، التي انتشرت مؤخراً .

وأنشأ الهندي جوكول بيلاي، عدد من الصور لأصحاب المليارات المشهورين عبر برنامج "midjourney".

ونشر جوكول بيلاي، الصور المتخيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ضم 7 من أشهر أثرياء العالم في حال إن كانوا فقراء.

وتناولت فكرة "جوكول" عددا من الشخصيات العالمية مثل إيلون ماسك، موكيش أمباني، بيل جيتس، مارك زوكربيرج، وارن بافيت، جيف بيزوس.

وتصور جوكول، بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft، على أنه رجل عجوز نحيل يقف عاري الصدر خارج كوخ، لا يرتدي سوى قطعة قماش رمادية اللون.

ولم يرتد الملياردير الهندي أمباني، في تصور جوكول، بدلة التويد الخاصة به، في الواقع البديل، بل ارتدي بدلًا من ذلك قميصًا قديمًا غير مغسول وكبير الحجم وبنطلون أزرق، بينما كان يقف بجوار مكب للقمامة.

وأظهر منشور الفنان الهندي أيضًا مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، وهو يرتدي قميصًا متربًا وسروالًا قصيرًا أزرق يقف في وسط حي فقير.