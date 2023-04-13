الخارجية الأمريكية تؤكد استمرار الاتصالات مع روسيا حول قضايا الأمن السيبراني

أعلن مفوض الخارجية الأمريكية لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، ناثانيال فيك، أن الولايات المتحدة تواصل التنسيق مع روسيا في قضايا الأمن السيبراني، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأكد فيك أن مثل هذه الاتصالات يحافظ عليها الجانب الأمريكي مع الصين أيضا.

وأضاف: "رأيي هو أنه من المهم البقاء على اتصال عندما يكون الوضع صعبا. هذا ضروري، لذلك، أنا على الجانب الآخر من طاولة المفاوضات أمام زملائي الروس بوتيرة معينة، وأمام الصينيين أيضا".

وتابع: "لا يمكنني تلخيص هذه التفاصيل، لكننا نحتفظ بقناة الاتصال".

وجمدت واشنطن في وقت سابق الحوار مع موسكو في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جانب واحد.