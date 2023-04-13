الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الخميس، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الإدارية 24 13

6 اكتوبر 25 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 24 13

وادي النطرون 25 14

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 23 12

الزقازيق 24 13

شبين الكوم 24 13

طنطا 22 12

دمياط 20 12

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 12

العريش 21 11

رفح 20 12

رأس سدر 26 13

نخل 24 10

كاترين 19 09

الطور 28 17

طابا 21 14

شرم الشيخ 26 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 21 11

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 18

الغردقة 27 16

سفاجا 26 17

مرسى علم 27 18

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 25 18

الفيوم 25 12

بني سويف 22 13

المنيا 25 11

أسيوط 25 12

سوهاج 26 13

قنا 27 14

الأقصر 26 16

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 14

أبوسمبل 28 15