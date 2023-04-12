"تفعيل الهوية البصرية".. دورة تدريبية بجامعة حلوان

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة حلوان دورة تدريبية حول "تفعيل الهوية البصرية لجامعة حلوان"، تهدف الدورة التدريبية إلى تفعيل الهوية البصرية داخل جميع الكليات والإدارات بالجامعة، وحاضر في الدورة التدريبية الدكتور جمال الخشن مدرس الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والمنتدب لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، أهمية الدور الذي يقوم به منتسبي الجامعة في بناء الصورة الذهنية للمؤسسة ومتابعة كل ماهو جديد في المؤسسة، مؤكداً على أهمية التدريب في تنمية المهارات وثقل القدرات.

وأشار الدكتور جمال الخشن الى أن الهوية البصرية يجب أن تكون مرنة وقابلة للتطوير، وكذلك يجب أن تكون متماسكة ومتناسقة ومتكاملة بحيث تكمّل عناصر الهوية بضعها بعضًا، لتحقيق التنافسية.

وتعد الهوية البصرية لجامعة حلوان التي قام بتصميمها الدكتور أشرف رضا - الاستاذ بقسم الديكور بجامعة حلوان و رئيس مجمع الفنون هي جميع الصور والمعلومات الرسمية التي تعبّر عن هوية الجامعة وتميزها، التصميمات الداخلية والإعلانات، وشملت كذلك عناصر الهوية البصرية الرئيسية، وكيفية إنشاء تصاميم متكاملة متناسقة، وآليات استخدام الشعار، الألوان، النصوص، وكيفية التعامل مع دليل استخدام الهوية البصرية، الأيقونات، الرسوم البيانية والرسوم التوضيحية (الإنفوجرافيك)، لتكون الهوية البصرية ذات فاعلية.