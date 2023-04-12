أول تعليق من روجينا على إشادة رئيس المجلس القومي للمرأة بمسلسل "ستهم"

علقت النجمة روجينا على أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بمسلسلها الجديد "ستهم" الذي يعرض ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة:"شكرا جدا جدا دكتورة مايا اتمنى ان تكون رسالة المسلسل جزء بسيط فى توجيه الضوء على قضية مجتمعية هامة تخص المرأة، وخاصة فى صعيد مصر".

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة قد اشادت بالنجمة روجينا ومسلسلها الجديد "ستهم" ، وقالت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "برافو.. تحية لروجينا.. فنانة قادرة وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية في أصعب الأوقات والمفاجأة مريم زكي شطورة.. قصص سيدة مثابرة لم تطلب غير حقها في ميراثها.. يعتبر ده العار والفضيحى عاشت في ملابس الرجال للحماية.. وهل تحمي ملابس الرجال المرأة من فكر مجتمع ذكوري؟".

وحققت النجمة روجينا خلال الحلقات الماضية من مسلسل ستهم نجاحا كبيرا وانتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها حلقة أمس حيث ظهرت روجينا وهي تعمل تباع على ميكروباص في الإسكندرية، ويعلم أخيها مصطفى (إبراهيم السمان) ذلك ويرفض عملها بهذا العمل لأن والدها كان يعيشها حياة كريمة، وتخبره ستهم أنها تريد الكسب بكدها.

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.