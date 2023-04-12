"بيطري الشرقية" يحصن 250.4 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي و مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ومن جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري في بيان له اليوم الأربعاء إلى أن المديرية وإدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية، قامت خلال شهر مارس ٢٠٢٣ م بتحصين ٦٩ ألف و٨٧٠ طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ٢٧ ألف طائر بالحضانات و ٢٠ ألف و ٩٥٠ طائر تحصين مجانى للتربية المنزلية وتحصين ١٣٢ الف و ٦٢٠ طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى بإجمالي تحصين ٢٥٠ ألف و ٤٤٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ٢٥٥٠ منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن ٦٣ مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ٦٦٠مسحة لإجمالي عدد طيور ٥٣٤ ألف طائر بالإضافة إلى استخراج ٧٢٠ تصريح ما قبل البيع وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها و تمت المتابعة الصحية البيطرية لـ ٢٢ مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية قامت بتنظيم ٤٤٦ ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ٩٧٣ لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.