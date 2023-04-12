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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سقوط أمطار غزيرة وتوقف حركة الصيد في محافظة دمياط

أمطار دمياط
أمطار دمياط
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شهدت محافظة دمياط، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة، علي شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار، كما تعطلت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج نسبيًا ومن ثم عادت للعمل.

 

وأكدت محافظ دمياط على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميدانى للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

 

يذكر ان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سبق وعقدت اجتماع لمواجهة نوبات الطقس السيء وهطول امطار، حيث وجهت تعليماتها الى الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والمرور على جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، علاوة على جاهزية سيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات، والتأكد من سلامة جميع اعمدة الانارة، مؤكدة أيضًا على التنسيق مع إدارة المركبات بالمحافظة للدفع بالمعدات اللازمة لتسوية المناطق الغير ممهدة لمنع تراكم مياه الأمطار بها.


 

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