بالصور .. أمطار غزيرة وطقس سيئ بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية موجة طقس غير مستقرة على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل.

من جانبها رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة اليوم وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معها حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

أمطار بالقليوبية

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