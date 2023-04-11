ads
الثلاثاء 11 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور .. أمطار غزيرة وطقس سيئ بالقليوبية

أمطار بالقليوبية
أمطار بالقليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محافظة القليوبية موجة طقس غير مستقرة على مختلف أنحاء المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعد وبرق مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين المنازل.

من جانبها رفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة اليوم وتجمعات المياه في مختلف المناطق منعا لتعطيل حركة المرور.

وأعلنت محافظة القليوبية في بيان لها استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار حيث شهدت المحافظة اليوم سقوط أمطار غزيرة جاري التعامل معها  حيث جرى الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

أمطار بالقليوبية

received_910912306843160
received_910912306843160
received_745759537190397
received_745759537190397
received_243682848125229
received_243682848125229
received_1016867279291836
received_1016867279291836
آثار الأمطار الغزيرة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تساقط أمطار سقوط أمطار غزيرة طقس غير مستقر