رمضان صبحي وإبراهيم عادل يقودان بيراميدز أمام الأهلي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لخوض مباراة نهائي كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمد صادق