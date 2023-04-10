"التحديات الدينية التي تواجه الشباب مع التقدم التكنولوجي" ندوة بجامعة المنصورة

نظمت كلية التجارة بجامعة المنصورة والصالون الثقافي ندوة بعنوان "التحديات الدينية التي تواجه الشباب مع التقدم التكنولوجي"، تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وبحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتورة هناء الجوهري أستاذ مساعد الإحصاء بكلية التجارة ومنسق الفاعلية، الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

افتتحت الندوة بالسلام الجمهوري ثم بالقرآن الكريم للقارئ والمنشد الديني "أحمد ضياء"، فيما أكد الدكتور محمد عطية البيومي على أن الجامعة مستأمنة على وعي طلابها كما استأمنوا على تعليمهم وثقافتهم ونشأنتهم وأن ظنه بهؤلاء الطلاب أفضل مما يتوقعوا، وقال أنهم يتعرضوا لاستهداف ممنهج لكي يفقدوا ثقتهم بنفسهم ولهذا نحن هنا، لتعزيز ثقتهم بنفسهم.

وأضاف الدكتور طارق غلوش أننا نحاول حاليا أن نصحح بعض المفاهيم المغلوطة الخاصة بالدين الإسلامي لكي لا تنجرف ولا تيارات تدعي أنها تنتمي للإسلام وأن الهدف من هذا الصالون الثقافي لخدمة طلابنا ومجتمعنا المصري.

وقال الدكتور خالد عمران أن هذه فرصة كبيرة لأُعلِم وأتعلَم وأن موضوعنا اليوم هو سؤال العصر كما أن حكم الله سبحان الله وتعالي لا يتغير ولكن الفتوى تتغير باختلاف الزمان، والهدف من هذه الندوة أن نعيش عصرنا دون أن ننسلخ من قيمنا وديننا وأن هناك تحديات سببت فيها التكنولوجيا وليست كل هذه التحديات سلبية وإنما هي بقدر ما تتلقاها أنت، وتحدث عن تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مفهوم المسلمين عن الكرامات والمعجزات، وفي نهاية الندوة سمح الشيخ لمناقشة مفتوحة وأجاب على كل الأسئلة التي طرحت عليه.

وفي ختام الندوة قدم المنشد الديني أحمد ضياء أنشودتين ثم تم تسليم درع الجامعة من الدكتور محمد عطية البيومي للدكتور خالد عمران.

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