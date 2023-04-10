مستندات.. مركز شباب ناهيا يستغيث بوزير الرياضة



تلقت "البوابة نيوز" اتصالات وشكاوى عديدة من أهالي قرية ناهيا مركز كرداسة محافظة الجيزة، تتعلق بمركز شباب القرية، وصلت إلى مرحلة الخطورة على الشباب والأهالى بعد تضخم المشاكل والصراعات بسبب رئيس مجلس إدارة المركز.



وطالما كانت مراكز الشباب بيتًا لتقويم الشباب من أى سلوك خارج عن المألوف، فمن الطبيعى أن يكون قادة تلك المنشآت محل قدوة وثقه لنا جميعًا، وقد يكون العكس، وهكذا كانت الكلمات التى تلقينها من أهالي قرية ناهيا وأعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب ناهيا، معلنين استغاثتهم بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه لإنقاذ شباب وأهالي القرية.



وكانت نص شكواهم كالتالى:

فإيمانًا منا بمعرفتنا بوزير الشباب والرياضة، ومحافظته على المنشآت الشبابية والرياضية، وعلى إتمامها على أكمل وجه، فأن: عضو الجمعية العمومية رقم ۱۸، والذى يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناهيا، صادر بحقه أحكام قضائية في جنح مخلة بالشرف والأمانة وهى كالتالى :

1- الجنحة رقم ٩٠٤٠ لسنة ۲۰۰۹ جنح مركز كرداسة، برقم حصر ٩٤٩٠ لسنة ٢٠٠٩، والمقضي فيها بالحبس لمدة شهرين "إيصال أمانة".



2 - الجنحة رقم ١٨٥١٦ لسنة ۲۰۱٤ جنح مركز كرداسة، برقم حصر ١٥٥٤٥ لسنة ٢٠١٤ ، والمقضي فيها بالحبس لمدة سنة "إيصال أمانة".



3 - الجنحة رقم ١٢٩١٤ لسنة ٢٠١٦ جنح مركز كرداسة، وانقضت بالتصالح "إيصال أمانة".



4 - الجنحة رقم ١٠٨١٧ لسنة ٢٠١٦ جنح مركز كرداسة، وانقضت بالتصالح "إيصال أمانة".



5 - الجنحة رقم ٣٧٨٣ لسنة ٢٠١٩ جنح مركز كرداسة، انقضت بالتصالح "إيصال أمانة".



6 - الجنحة رقم ٣٧٥٣ لسنة ٢٠١٩ جنح مركز كرداسة، انقضت بالتصالح "إيصال أمانة".



7 - الجنحة رقم ۱۲۱۱٦ لسنة ۲۰۲۱ جنح مركز كرداسة، برقم حصر ۱۰۰۰۸ لسنة ٢٠٢١ جنح كرداسة، والمقضي فيها بالحبس لمدة ٦ أشهر "إيصال أمانة".



وحصلت "البوابة نيوز" على مستندات رسمية مذيلة بختم شعار الجمهورية الخاص بوزارة العدل، تؤكد صحة تلك القضايا.



وأشار أعضاء الجمعية العمومية، إلي أنه بالنظر إلى تلك القضايا، التى منها من انقضى بالتصالح، ومنها من تم عليه الحكم فيها بالحبس، وكلها "إيصالات أمانة"، فأين الأمانة التى هى من أهم وأبرز الشروط التي تتوافر فى رجل العمل العام "عامة"، وفى مراكز الشباب "خاصة" والتى يُخلق فيها القدوة.

ايطال الأمانه



وأكد أعضاء الجمعية العمومية لمركز شباب ناهيا، أنهم لم يكن يعلموا عدد قضايا رئيس مجلس إدارة المركز المدان فيها والمتصالح فيها بقوة القانون، إلا من بعد ما ظهر لهم "أصحاب الحقوق" والأحكام، وجاءوا مطالبين بأموالهم فى مركز الشباب، وذلك لعلمهم بمكان تواجده، وحدث شد وجذب بين الطرفين.



وطالب أهالى ناهيا وأعضاء الجمعية العمومية لمركز الشباب بتطبيق نص المادة "٤٥" من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية بالاتحادات الرياضية، والتي تنص على: "أن للجهة الإدارية المختصة وقف نشاط عضو مجلس الإدارة، من يحال من النيابة العامة لمحاكمته جنائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، لحين صدور حكم نهائي في الدعوى ما لم يصدر حكم بالبراءة".



وبالنظر لهذه المادة، فنرى أنها تنطبق على رئيس مجلس الإدارة، ونعلم جيدًا بأن وزارة الشباب والرياضة، جهة الحق وتطبيق القانون.