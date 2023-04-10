خبير اقتصادي: الميزان التجاري بين مصر والسودان بلغ 1.4 مليار دولار

قال الخبير الاقتصادي محمد الناير، والاستاذ بجامعة السودان، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان يجب ان تكون افضل مما هي عليه الآن بشكل كبير، خاصة مع العلاقات التاريخية الطويلة، موضحا أن حجم الصادرات والواردات خلال السنوات الأخيرة ارتفع ووصل 1.4 مليار دولار ولكن مازال الميزان التجاري يمكنه ان يكون افضل بكثير وزيادة الاستثمارات ليكون هناك منافع متبادلة بين مصر والسودان.

وأضاف في مداخة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان ذو أهمية كبيرة للغاية، خاصة مع وجود عجز كهربائي في السودان، حيث ينتج السودان حوالي 3.5 إلى 4 ألف ميجاوات بينما يستهلك حوالي 4.5 إلى 5 ألف ميجاوات وبالفعل يحصل من مصر على 300 ميجاوات ولكن سيجري زيادتها الفترة القادمة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن العالم عانى بسبب أزمة كورونا وبعدها الأزمة الروسية الاوكرانية وتعطل سلاسل الامداد الغذائي وهناك فرصة كبيرة بين مصر والسودان لتحقيق انتاج غذائي وفير مع وجود فجوة غذائية تقدر بمبلغ 60 مليار دولار سنويا ولكن يمكن تجاوز ذلك حال وجود تعاون وثيق بين مصر والسودان في البحث العلمي وزيادة معدلات الانتاج في القطاع الزراعي والاستفادة المتبادلة بين البلدين.