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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

طلب إحاطة لرئيس الحكومة ووزير التعليم بشأن تكدس الفصول بمدارس الصف

النائب أسماء الجمال،
النائب أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب
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تقدمت النائب أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، وذلك بشأن ارتفاع الكثافة الطلابية بإدارة التربية والتعليم بمركز الصف محافظة الجيزة.

وأشارت "الجمال" إلي أن تكدس الفصول له تأثيره على أبنائنا صحيا من التزاحم وتناقل الأمراض في ظل انتشار الأوبئة، كما أن يقلل من فرص الفهم والاستيعاب والتركيز، لتلاميذ في ظل هذه الكثافة الكبيرة، داعية إلي الإطلاع علي الحلول المطروحة من المسئولين بشأن هذه المشكلة للوصول إلى معدل معتدل من الكثافة المقبولة".

النائب أسماء الجمال لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم