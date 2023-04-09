الكيلاني: خرجنا بفعاليات رمضان للمدن وقرى "حياة كريمة" لتحقيق العدالة الثقافية

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مساء اليوم الأحد، الليلة السابعة من فعاليات رمضان الثقافية، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الممشى السياحي ببني سويف، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة ووزارة الثقافة، وحشد من الجمهور رواد الممشى.

وتفقدا معرضًا للحرف اليدوية والتراثية، كما شاهدا عروضًا لفرقة "بني سويف للفنون الشعبية"، التي قدمت مجموعة من الرقصات والأغنيات التي تعبر عن جزء أصيل من التراث المصري، وفرقة "الفيوم للموسيقى العربية"، التي قدمت عددًا من الأغاني الوطنية والأغاني الطربية، إلى جانب فقرة "إلقاء شعر" من الطفلة "رودينا محمد" من مركز الفشن.

وأعربت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالعروض والأنشطة المقدمة للجمهور ، وحالة التفاعل المتميز معها.

وأضافت أن وزارة الثقافة خرجت بالفعاليات هذا العام لعدد كبير من المدن والمراكز وكذلك قرى "حياة كريمة"، رافعة شعار "رمضان.. الثقافة في كل مكان"، تحقيقًا للعدالة الثقافية وحق الجميع في منتج ثقافي وإبداعي جاد.

وتأتي تلك الفعاليات ضمن البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات، التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة ب6 أقاليم تابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

ونظمت الهيئة عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية ب15 موقعا لفرع ثقافة بني سويف خلال ليالي رمضان، منها الفشن وأهناسيا المدينة وأبو صير وببا، وتختتم الفعاليات الثلاثاء المقبل.