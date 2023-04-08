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السبت 08 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إطلاق نار في حرم جامعة أوكلاهوما الأمريكية

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
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 أعلنت جامعة أوكلاهوما الأمريكية، اليوم السبت، عن وقوع حادث إطلاق نار في أحد مبانيها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطلاب.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أنه لم يرد حتى الآن أي تأكيدات عن وقوع إصابات  جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية انتشرت داخل حرم الجامعة إلى جانب خدمات الطوارئ الأخرى.

جامعة أوكلاهوما إطلاق نار الشرطة الامريكية