أعلنت جامعة أوكلاهوما الأمريكية، اليوم السبت، عن وقوع حادث إطلاق نار في أحد مبانيها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطلاب.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أنه لم يرد حتى الآن أي تأكيدات عن وقوع إصابات جراء إطلاق النار، مشيرة إلى أن الشرطة الأمريكية انتشرت داخل حرم الجامعة إلى جانب خدمات الطوارئ الأخرى.
العالم
إطلاق نار في حرم جامعة أوكلاهوما الأمريكية
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أعلنت جامعة أوكلاهوما الأمريكية، اليوم السبت، عن وقوع حادث إطلاق نار في أحد مبانيها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطلاب.
أعلنت جامعة أوكلاهوما الأمريكية، اليوم السبت، عن وقوع حادث إطلاق نار في أحد مبانيها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لحماية الطلاب.