سويسرا توافق على إعادة بيع 25 دبابة "ليوبارد" لألمانيا

الأربعاء 29/مارس/2023 - 01:20 م

وافقت لجنة السياسات الأمنية في المجلس الوطني (مجلس النواب) السويسري على إخراج 25 دبابة "ليوبارد" من الخدمة لبيعها لاحقا لألمانيا، حسبما اشارت اليوم الأربعاء صحيفة " بليك" السويسرية.

و بحسب بيان صادر عن البرلمان السويسري أن 17 نائبا أيدوا المقترح، فيما عارضه 7 نواب وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وأضاف البيان أن ذلك "يجب أن يكوّن الأساس لبيع الدبابات التي لم تعد سويسرا بحاجة إليها، إلى صانعها في ألمانيا".

ومن المتوقع أن يجري التصويت على المقترح في اللجنة المختصة بمجلس الولايات (المجلس الأعلى في البرلمان)، ثم تصويت مجلسي البرلمان عليه.

وكانت ألمانيا قد توجهت إلى سويسرا بطلب إعادة شراء دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2" والتي يرجع تاريخ إنتاجها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ومن المفترض أن تحل هذه الدبابات محل الدبابات التي سلمتها ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأوكرانيا.وتمتلك سويسرا 230 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، منها 134 في الخدمة و96 تم إيقاف تشغيلها. ومع ذلك لم يتم "إخراجها من الخدمة"، بحسب بيانات كالبرماتن.

ووفقا للقانون السويسري، لا يمكن بيع إلا العتاد الذي خرج من الخدمة. ويتطلب إخراجه من الخدمة قرار من البرلمان.