أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 172 ألفا و340 جنديا

الأربعاء 29/مارس/2023 - 09:23 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 172 ألفا و340 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و609 دبابات و6 آلاف و966 من المركبات المدرعة و2659 من النظم المدفعية و526 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و277 من أنظمة الدفاع الجوي و306 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و507 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

من جهتها، أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت اليوم مستودعا للسكك الحديدية في مدينة (ميليتوبول) بمنطقة زابوريجيا، واستهدفت مستودعا للطاقة.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ، وفقا لوكالة (تاس) الروسية "وفقا للمعلومات الأولية، جرى استهداف مستودع للطاقة في ميليتوبول نتيجة القصف الذي نفذه مسلحون أوكرانيون في الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، تم الإبلاغ عن أضرار، ولكن لم تقع إصابات".

ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة في مدينة إنرجودار بالمنطقة نفسها، وستكون هذه زيارته الثانية للمنشأة النووية خلال الأشهر الستة الماضية. بدورها،أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها الصاروخية الاستراتيجية بدأت مناورات واسعة النطاق للقيادة والأركان، شارك فيها أكثر من 3 آلاف جندي.

وذكرت الوزارة - في بيان - "قواتنا بدأت مناورات بصواريخ "يارس" البالستية العابرة للقارات" وسيشمل التدريب تشكيل صواريخ (أومسك) وتشكيل صواريخ (نوفوسيبيرسك) المجهز بقاذفات (يارس) متحركة، ستشمل التدريبات أكثر من 3 آلاف جندي وحوالي 300 قطعة من المعدات العسكرية وستقوم لجنة من قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية بتقييم مستوى التماسك بين الأفراد الذين يؤدون مهامهم".

ويجري تنفيذ التمرين وفقا لجدول التدريب القتالي لعام 2023 وستجرى مناورات على أراضي ثلاث مناطق روسية. وتابع البيان أن جنود قوات الصواريخ الاستراتيجية سينفذون مجموعة من الإجراءات لتدريب الإخفاء والتدابير المضادة ضد أنظمة المسح الجوي الحديثة، بالتنسيق مع الوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية المركزية وقوات الفضاء.