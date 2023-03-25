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السبت 25 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأمم المتحدة تدعو إلى معاملة الأسرى في أوكرانيا بإنسانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ماتيلدا بوجنر، إلى احترام المبادئ الإنسانية في التعامل مع الأسرى في أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت بوجنر في بيانها: "كما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ندعو مرة أخرى إلى احترام قدسية الحياة والكرامة الإنسانية واحترام المبادئ الإنسانية".

وأشارت إلى أن لديها معلومات عن إعدام 25 أسير حرب روسي دون محاكمة على أيدي أفراد القوات الأوكرانية وعن أفعال مماثلة ارتكبتها القوات الروسية ضد 15 أسير حرب أوكراني.

وذكرت أن الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من الجانبين اشتكوا من سوء المعاملة والتعذيب.

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