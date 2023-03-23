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السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة أبلة فضيلة نجمة الإذاعة المصرية

أبلة فضيلة
أبلة فضيلة
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توفيت نجمة الإذاعة المصرية فضيلة عبد العزيز المعروفة بـ"أبلة فضيلة"، اليوم الخميس، عن عمر 94 عاما في كندا.

والراحلة من مواليد 4 يناير 1929، وتعد أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية.

تخرجت أبلة فضيلة في كلية الحقوق، لكنها في عام 1953 قابلت الإذاعي "بابا شارو" واسمه الحقيقي محمد محمود شعبان وأعربت له عن أمنيتها في أن تكون يوما ما مذيعة للأطفال.

وبالفعل ساعدها على تحقيق حلمها، وتم تعيينها في الإذاعة التي كانت تابعة حينها لوزارة المواصلات، وكانت البداية في قراءة النشرة، وبعد تدريب وعمل على مدار ست سنوات انتقلت للعمل في التليفزيون.