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السبت 04 مارس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا

الاهلي والقطن الكاميروني
الاهلي والقطن الكاميروني
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا في المباراة  المؤجلة من الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانيةبسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والقطن الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم إلى جانب الفريقين صنداونز والمريخ السوداني.

وحصل الأهلي على نقطة واحدة من مبارتين حيث تعادل مع صنداونز في القاهرة وخسر من المريخ في السودان ويحتاج الأهلي للفوز اليوم على القطن الكاميروني من أجل العودة للمنافسة على واحدة من بطاقات الصعود للدور ١٦ لدوري أبطال أفريقيا. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويدخل الأهلي مباراة اليوم ضد القطن الكاميروني ولابديل أمامه سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة من أجل المنافسة على البطولة التي يحمل لقبها الفريق الأحمر. 

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني 

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