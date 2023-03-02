حماة وطن: قرارات السيسي بتوفير حماية اجتماعية واقتصادية للمواطنين انتصار لمحدودي الدخل

الخميس 02/مارس/2023 - 06:19 م

ثمن كريم مصيلحي، الأمين العام المساعد لأمانة المواطنة بحزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة المنيا، ومنها إعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهريا اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.

وقال مصيلحي، إن قرارات الرئيس، بتوفير حماية اجتماعية واقتصادية للمواطنين يأتي تخفيفا للاثار الصعبة نتائج الأحداث العالمية، فهي أزمة كبيرة لها تداعيات وآثار صلبة، مضيفا أن الرئيس يسعي بألا تتأثر حياة المواطنين بنتائج تلك الأحداث، وينتصر دائما لمحدودي الدخل وأصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة، بمثل تلك القرارات التي تحمي المواطن من الضغوط التي يتعرض لها في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وأضاف مصيلحي، أن الدولة بشكل عام شهدت تنمية متعددة في مختلف المناطق والمجالات ومنها اليوم، بما شهدته محافظة المنيا، من تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة ورفع جهود التنمية بما يتوافق مع خصائص كل إقليم.

وأوضح مصيلحي، أن محافظة المنيا يطلق عليها عروس الصعيد، ووضعتها القيادة السياسية في الأولويات على خارطة التنمية وتعزيز فرصها الاستثمارية التي تسهم في فتح المزيد من المشروعات وتوليد فرص عمل مستدامة.