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الأحد 19 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

في مؤتمر ميونيخ للأمن.. إيران أهم الموضوعات الرئيسية

البوابة نيوز
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أعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقهم بشأن برنامج إيران النووي واكدوا في بيان مشترك قلقهم ازاء التصعيد النووي الايراني وعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعوا إيران إلى تغيير مسارها كما قيل إنه تمت مناقشة التعاون العسكري المتبادل العميق بين إيران وروسيا.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك اتفقت ونظرائها الامريكى أنطوني بلينكين والبريطاني جيمس كليفرلي والفرنسي كاثرين كولونا على مواصلة التنسيق الوثيق في تعاملاتهم مع أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار وقالت بربوك للصحافيين: يجب منع التصعيد النووي بأي ثمن. 

 