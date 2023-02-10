أسعار الذهب اليوم في مصر.. 1730 جنيه للجرام عيار 21

الجمعة 10/فبراير/2023 - 08:57 ص

استقر سعر الذهب، في محلات الصاغة المصرية، بداية تداولات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، بعد ارتفاعه امس، حيث ظل عيار 21 عند نفس مستوي اغلاق اسعار الامس مسجلا 1730 جنيها للجرام وهو العيار الأكثر تداولا في سوق الصاغة المصري.

استقر سعر سعر الذهب اليوم عيار 21 “ وهو الاكثر اقبالا وانتشارا في السوق المصرية ” عند 1730 جنيها للجرام



و بالنسبة للذهب عيار 24 تماسك عند 1975 جنيها للجرام وهو العيار الأعلى والأغلى مصنعية.

و بالنسبة لسعر الذهب اليوم عيار 22 حقق 1812 جنيه للجرام

سجل سعر الذهب عيار 18 سجل 1485 جنيها للجرام

و بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم حوالي 1146 جنيها للجرام

بينما ثبت سعر الذهب عيار 12 عند 982 جنيها للجرام



سجل سعر الجنيه الذهب “ ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب، وهو احد اهم ادوات الاستثمار الأمنة ” اليوم 13800 جنيه.

و سجل سعر أوقية الذهب “ وتزن حوالي 31 جراما ” حوالي 60،778 جنيه للبيع 61.400 جنيه للشراء.

و وصل سعر كيلو الذهب الي حوالي 1،954،286 جنيه للبيع، و1،965،714 جنيه للشراء

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية والدمغة، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وحسب تقدير التجار وتختلف من محل صاغة لاخر، ومنتاجر لاخر وكذلك من منطقة لاخري علي مستوي محافظات مصر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.









