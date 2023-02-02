سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير سوق الدهشوري

الخميس 02/فبراير/2023 - 04:48 م

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ببني سويف، الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف ، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتقوم بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

تفقد السكرتير العام المساعد ، مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بالمشروع ، الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية ،في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقد أعمال المشروع كل من المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني ، المهندس محمد فاروق شركة الغاز ، المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني،المهندس محمد عزت رئيس شبكة الكهرباء،الدكتور محمود حلمي مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي،المهندس صلاح جبرالشركة المنفذة للمشروع،وبعض أعضاء المكتب الفني بالمجافظة.