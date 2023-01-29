اليوم.. افتتاح المرحلة السادسة لمشروع جامعة الطفل بجامعة كفرالشيخ

الأحد 29/يناير/2023 - 01:41 ص

تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بإشراف الدكتور جينا الفقي، المدير التنفيذي لمشروع جامعة الطفل، تستقبل جامعة كفر الشيخ، أطفال المستويين الأول، والثاني من المشتركين في برنامج جامعة الطفل في افتتاح المرحلة السادسة لمشروع برنامج جامعة الطفل، وذلك يوم غدا الأحد، في قاعة السيمينار بكلية الذكاء الاصطناعي.

وأعلن د. دسوقي أن الجامعة تستقبل هؤلاء الأطفال، من مختلف المدارس من الفئه العمرية 9-13 عاما، وسيتم توزيع جدول الدراسة عليهم والاتفاق مع أولياء الأمور، عن طريق استلام وتسليم الطلاب لذويهم بأمان قبل توزيعهم على المعامل في كليات العلوم والذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات والتربيه النوعيه والآداب والتجاره والتمريض والتربيه تمهيدًا لبدء البرنامج في مجالات المياه –الذكاء الإصطناعي- الصحة.

وطالب بمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك إعداد ملف لأنشطة وإنجازات الطفل وهو ما ينعكس عليه مستقبلا لتجميع خبراته الحياتية والعلمية.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ، الأستاذ الدكتور عبدالرازق دسوقي، إن جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.