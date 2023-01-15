ارتفاع أسعار الدواجن فى الأسواق.. والكيلو يسجل 56 جنيها بالمزرعة

الأحد 15/يناير/2023 - 05:52 م

ارتفعت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 56 جنيها من أرض المزرعة فى تعاملات اليوم الأحد، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 65 - 68 جنيها للكيلو، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

كما وصل سعر الفراخ الساسو “الفراخ الحمراء” إلى 63 في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكتكوت الأبيض بين 12 و13 جنيها.

وبلغت أسعار الدواجن البيضاء الأمهات إلى 45 جنيها للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 48 و50 جنيها للكيلو الواحد، وسعر الدواجن البلدي في المزرعة، بين 65 جنيها وحتى 63 جنيها، ليصل إلى المستهلك بسعر ما بين 68 جنيها وحتى 70 جنيها.

ويتراوح سعر الكتكوت الساسو من 7.25 إلى 7.50 جنيها، كما وصل البط من 65 إلى 75 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الرومى بين 75 و85 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البانيه من 130 إلى 140 جنيها للكيلو.