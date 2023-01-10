اليوم.. «صحة الشيوخ» تُناقش خطة مواجهة سفر الأطباء للخارج

الثلاثاء 10/يناير/2023 - 06:25 ص

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استبقاء الأطباء للعمل داخل مصر وعدم سفرهم وما تتخذه الحكومة من إجراءات لتحسين بيئة العمل لهم داخل البلاد.

وقال "البدري" فى الاقتراح برغبة المقدم منه: "يعد العنصر البشري في المنظومة الطبية أحد أهم أضلاعها إن لم يكن أهمها على الإطلاق، موضحا "فالطبيب والممرض هما أحجار الزاوية في عملية الرعاية الصحية دون شك.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى معاناة الدولة المصرية منذ فترة طويلة، من نقص الأطباء العاملين على أرضها وليس في العدد الإجمالي، الأمر الذي يعود إلى عدد ليس بالقليل من الأطباء للعمل بالخارج لأسباب متعددة أهمها هو ارتفاع المقابل بالنسبة لنظيره فى مصر مع اختلاف بيئة العمل.

‏وتابع النائب محمد صلاح البدري: "تشير الدراسات الإحصائية إلى أن عجزًا حقيقيًا في عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان تم رصده في مصر مؤخرًا، بالإضافة إلى رصد عدد شباب الأطباء الذين يسعون إلى معادلة شهاداتهم والبحث عن فرص عمل في الدول الأوروبية والعربية".