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الأحد 08 يناير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد 8 يناير 2023

ذهب
ذهب
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استقرت  أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم الاحد 8 يناير 2023 وسجل عيار 24 نحو  2068 جنيها.

وسجل عيار 21، الذي يقيس متوسط تحركات الأسعار قيمة 1810  جنيهات، وسجل عيار 18 بيع 1552 جنيها، وسجل سعر عيار 14 نحو 1200 جنيه.
وسجلت الأونصة نحو 1866 دولارا.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.

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