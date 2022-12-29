بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الأسبوع العاشر للدوري المصري

الخميس 29/ديسمبر/2022 - 04:54 م

ينقل موقع البوابة نيوز مشاهدة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري المصري الممتاز وتنتظر جماهير الزمالك فوز الفريق الأبيض اليوم لاستغلال تعثر غريمه الأهلي وتعادله أمس مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ليصبح الفارق ٣ نقاط وفوز الزمالك اليوم على الإسماعيلي يمكنه من الوصول للنقطة ٤٢ بالتساوي مع الأهلي على صدارة الدوري.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في الدوري المصري

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة وتنتظر جماهير الزمالك البث المباشر لمباراتهم مع الإسماعيلي اليوم من أجل مزاحمة الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري في المنافسة على درع البطولة والفوز بها للمرة الثالثة على التوالي وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الفريق الأبيض.

مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم الخميس تنقل عبر شاشة أون تايم سبورت ويدخل فييرا بتشكيل مكون من حراسة المرمي: محمد عواد وخط الدفاع: حمزة المثلوثي، مصطفي الزناري، حسام عبدالمجيد، أحمد فتوح.

خط الوسط: سيد عبدالله نيمار، إمام عاشور، دونجا

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

وتشهد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم والتي تذاع بث مباشر مواجهه خاصة بين احمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي الجديد ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ضد طموحات فييرا الذي يطمح اليوم في الوصول لقمة ترتيب الدوري المصري.

مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر في الدوري المصري