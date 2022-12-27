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الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمين العام المساعد يؤكد أن الجامعة العربية تدعم جميع المساعي لتحقيق وحدة واستقرار ليبيا

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أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أن الجامعة العربية تدعم كافة المساعي التي تستهدف تحقيق الوحدة والاستقرار والرخاء لشعب ليبيا، حسبما ذكرت الوكالة السعودية "واس".
وأعرب السفير زكي في تصريح له اليوم عن أمله أن يكون هناك تجاوب من الفرقاء الليبيين مع هذه المساعي والجهود لتحقيق جمع شمل الليبيين خاصة وأن الكل يعمل من أجل استعادة ليبيا ووحدة الإدارة والقيادة فيها ومنع الازدواجية، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف النبيلة يسعى لتحقيقها المجتمع الدولي والمجلس الرئاسي الليبي الذي يسعى بتحركاته لتحقيق تلك الأهداف.

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