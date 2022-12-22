"صالون التنسيقية" يناقش نظام التسجيل الإلكتروني للنقابات المهنية.. اليوم

الخميس 22/ديسمبر/2022 - 07:20 ص

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا سياسيًا اليوم الخميس بعنوان "النقابات المهنية ونظام التسجيل الإلكتروني"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددًا من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات المهنية، وكيف نحافظ على حق الدولة في الضرائب دون الإضرار بأصحاب الدخول المنخفضة من المهنيين، كما يناقش أيضا ما قدمته وزارة المالية من حوافز كافية تشجع على التسجيل الإلكتروني، وأخيرا مقترحات ضيوف الصالون لحل الأزمة.

يدير الصالون إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ويشارك في الصالون كل من الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وسكرتير عام الحزب، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب.