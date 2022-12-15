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الخميس 15 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

33.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بزيادة 121 مليون دولار خلال شهر نوفمبر

البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
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أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكترونى، عن ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي إلى 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة قدرها نحو 121 مليون دولار.

ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.

ويستهدف البنك المركزي مضاعفة احتياطياته من النقد الأجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ المركزي، حسن عبدالله.

 وبتكون صافي الاحتياطي الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

البنك المركزى المصرى صافي الاحتياطي الأجنبى صافى الاحتياطات الدولية أرصدة النقد الأجنبى شهر نوفمبر
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