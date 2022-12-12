إبداعات| "صباح الفل" قصيدة للشاعر عبدالله وليد

الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 03:51 م

صباح الفل يا وحشاني

يا بونبون معمول من الغالي

يا حته مني و مفارقاني

كان مالي بحبك كان مالي

مش بكتب شعر ولا اغاني

ولا أرتب قافية ولا معاني

ولا حتي هقول انك وحشاني

انا ببعتلك بس سلامي

و عندي سؤال ؟

بتسئلي ليه عن سهري ليالي

وعارفة السبب أن انا ميال

ما يمكن عنك قاصد اداري

مش عايز إبان مشغول البال

عايز ابعتلك بس سلام

انا فاكر ليالي زمان

ليلاتي اتمسي بعيونك

سبحانه مرتب الايام

وخلي القلب موشومك

بشوف المترو وقصر النيل

فاكر خناقة لاني بغير

وبفتكر كتير تفاصيل

وبفتكرك بوش جميل

يا بون بون معمول مالغالي

يا مدلل تدليل مش عادي

ولا يكفي ولا يوفي كلامي

انا ببعتلك بس سلامي