السيسي يناقش مع الطلبة المتقدمين للكليات العسكرية أهم التحديات وعلاقات مصر الخارجية

الأربعاء 07/ديسمبر/2022 - 12:24 م

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلى فى إطار التنمية الشاملة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة.

وتمنى الرئيس السيسي للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن.